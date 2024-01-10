Внутрішній розкол: Республіканці розглядають відставку спікера Джонсона

Угода Джонсона спровокувала швидку негативну реакцію з боку деяких його колег з Республіканської партії.

Окремі республіканці в Палаті представників обговорюють можливість відставки спікера Майка Джонсона через попередню угоду про витрати, яку він уклав із демократами минулих вихідних.

Про це повідомляє Newsweek.

Угода Джонсона спровокувала швидку негативну реакцію з боку деяких його колег з Республіканської партії, що закликали до суттєво більшого скорочення бюджету. Близько десятка республіканців у Палаті представників голосно засудили угоду щодо видатків, а консервативна фракція Свободи назвала угоду "повним провалом".

Один із затятих критиків документу - республіканець з Техасу Чіп Рой. Він має намір подати клопотання про відставку Джонсона.

"Я залишаю це питання на столі. Я не збираюся говорити, що подам його завтра ввечері. Я не кажу, що не подам його завтра. Я думаю, що спікер повинен знати, що ми розлючені з цього приводу", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість усунення Джонсона з посади, республіканець від штату Теннессі Тім Берчетт сказав журналістам, що "багато людей говорили про це".

Республіканець від штату Індіана Вікторія Спартц, заявила в інтерв'ю Newsweek, що "люди тут і там" серйозно розглядають імовірність відставки спікера.

"Зрештою, це залежить від нас, членів парламенту, чи зможемо ми "витягнути зброю". Справа навіть не лише у спікері. Ми повинні з'ясувати це і бути сильними. Зрештою, Майк (Джонсон) повинен показати, що він може перемогти. Він, безумовно, успадкував складну ситуацію, тому ми будемо судити про результат", - сказала Спартц.

Вона також заявила, що республіканці мають посилити свою гру і змусити демократів вести переговори щодо загальних обсягів видатків.

"Я думаю, що республіканцям справді потрібно стати серйозними і змусити демократів сісти за стіл переговорів, тому що інфляція, збільшення витрат і податків будуть руйнівними для нашої країни", - сказала конгресвумен.

Водночас республіканка з Південної Кароліни Ненсі Мейс повідомила Newsweek, що не чула від своїх колег пропозиції про відкликання спікера Джонсона. Однак вона зробила застереження своїм колегам-республіканцям щодо цієї угоди.

"Ми дивимося на 50 трлн доларів боргу в наступні 9 з половиною років. Тому республіканці будуть так само винні, як і демократи, з рекордно високими витратами, які будуть продовжувати шкодити нашій економіці та працьовитим родинам середнього класу", - сказала Мейс.

У неділю, 7 січня, спікер Майк Джонсон, лідер більшості демократів у Сенаті Чак Шумер та лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, оголосили про укладення попередньої угоди, що встановлює загальний рівень витрат держбюджету США в 2024 році обсягом майже $1,66 трлн. Домовленість покликана запобігти "шатдауну" (часткового призупинення роботи уряду. - ред.) через затримку зі схваленням держбюджету на наступний рік.