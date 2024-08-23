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Вогонь з нафтобази у Ростовській області перекинувся на міську забудова

23 серпня 2024, 21:26
Вогонь з нафтобази у Ростовській області перекинувся на міську забудова
Фото: firtka.if.ua
Вже 6 днів плає уражене НПЗ українським дронами.

Потужна пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області, яка триває шостий день поспіль, перекинулась на міську забудову.

Про це пишуть російські пабліки.

Наразі не зрозуміло що саме сталося. 

Одні Telegram-канали пишуть, що вогонь перекинувся з нафтобази, інші - що вогонь охопив очерет та перекинувся на будинки.

В цей же час росіяни зазначають, що пожежники "‎проспали" пожежу, поки дивилися на палаючу нафтобазу.

Пізніше МНС уперше прокоментувало пожежу у Пролетарську, однак не в контексті нафтобази, а ландшафтної пожежі.

"Горить суха рослинність. Вогонь перейшов на житлові будови", - заявили пожежники. 

Пожежа спалахнула ше 18 серпня після дронової атаки. 

Вогонь був настільки потужний, що продовжував поширюватися територією бази і охоплював нові цистерни з паливом.

Повідомляють про п'ять згорілих будинків.  

Так, 18 серпня, ми писали, що у Ростовській області після атаки дронів палає нафтосховище.

 

війна в УкраїніРосіянафтобаза

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