Вогонь з нафтобази у Ростовській області перекинувся на міську забудова
Потужна пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області, яка триває шостий день поспіль, перекинулась на міську забудову.
Про це пишуть російські пабліки.
Наразі не зрозуміло що саме сталося.
Одні Telegram-канали пишуть, що вогонь перекинувся з нафтобази, інші - що вогонь охопив очерет та перекинувся на будинки.
В цей же час росіяни зазначають, що пожежники "проспали" пожежу, поки дивилися на палаючу нафтобазу.
Пізніше МНС уперше прокоментувало пожежу у Пролетарську, однак не в контексті нафтобази, а ландшафтної пожежі.
"Горить суха рослинність. Вогонь перейшов на житлові будови", - заявили пожежники.
Пожежа спалахнула ше 18 серпня після дронової атаки.
Вогонь був настільки потужний, що продовжував поширюватися територією бази і охоплював нові цистерни з паливом.
Повідомляють про п'ять згорілих будинків.
Так, 18 серпня, ми писали, що у Ростовській області після атаки дронів палає нафтосховище.