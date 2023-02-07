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Воєнний стан в Україні продовжили до середини травня

07 лютого 2023, 12:26
Воєнний стан в Україні продовжили до середини травня
Фото: policy.info
Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 19 лютого ще на 90 днів до 18 травня.

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект про воєнний стан підтримали 348 депутатів, про мобілізацію - 344.

Депутат повідомив, що проекти на засіданні Ради представляв секретар РНБО Олексій Данілов.

"Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 року №58 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"… Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 року №59 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", - йдеться в документах.

Закони негайно оголошуються через засоби масової інформації та набирають чинності з дня опублікування.

Раніше Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроекти про затвердження указів президента продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Проектами від 6 лютого 8419 та 8420 пропонувалося продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 діб після 19 лютого.

Нагадаємо, Рада призначила Малюка очільником СБУ.

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