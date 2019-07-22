Волкер анонсував візит в Україну "на цьому тижні"

"Вітаємо народ України - сильний голос за реформи! З нетерпінням чекаємо зустрічей на цьому тижні в Україні"

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер привітав українців з "сильним голосуванням за реформи" і анонсував свій візит в Україну "на цьому тижні".

"Вітаємо народ України - сильний голос за реформи! З нетерпінням чекаємо зустрічей на цьому тижні в Україні", - повідомив Волкер у своєму твітері.

Подробиці майбутнього візиту наразі не відомі.

Раніше Волкер заявляв, що візит Зеленського у США відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, Волкер зазначив, що Верховній Раді нового скликання необхідно буде оновити частину законів, пов`язаних із Мінськими угодами щодо ситуації на Донбасі.