CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер привітав українців з "сильним голосуванням за реформи" і анонсував свій візит в Україну "на цьому тижні".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Волкер анонсував візит в Україну "на цьому тижні"
"Вітаємо народ України - сильний голос за реформи! З нетерпінням чекаємо зустрічей на цьому тижні в Україні"
Фото: з відкритих джерел
"Вітаємо народ України - сильний голос за реформи! З нетерпінням чекаємо зустрічей на цьому тижні в Україні", - повідомив Волкер у своєму твітері.
Подробиці майбутнього візиту наразі не відомі.
Раніше Волкер заявляв, що візит Зеленського у США відбудеться найближчим часом.
Нагадаємо, Волкер зазначив, що Верховній Раді нового скликання необхідно буде оновити частину законів, пов`язаних із Мінськими угодами щодо ситуації на Донбасі.
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