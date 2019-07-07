Волкер: Раді нового скликання треба оновити частину законів щодо Мінських угод

Верховній Раді нового скликання необхідно буде оновити частину законів, пов`язаних із Мінськими угодами щодо ситуації на Донбасі.

"Коли буде обрано новий парламент, потрібно буде поновити деякі закони із втілення Мінських домовленостей. Наприклад, запропонована децентралізація в рамках Конституції, питання спеціального статусу та амністії і можливість провести місцеві вибори, коли дозволить ситуація з безпеки. Всі ці речі треба буде поновити, і, звичайно, ми підтримуємо Україну в цьому. Однак, саме українська сторона має вести цей процес", - сказав спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, інформує "Громадське".

Волкер зазначив, що президент України Володимир Зеленський має значний кредит довіри, як показали президентські вибори, але це ще не виявилось у голосах в Верховній Раді і підтримці конкретного стратегічного законодавства.

"Ми дізнаємось лише після 21 липня, якими будуть результати і чи зможе він формувати працюючу більшість в парламенті, необхідну, щоб підтримати як план втілення Мінську, так і план реформ в Україні", - додав він.

Волкер також зазначив, що миротворчі зусилля Зеленського привернули увагу до бездіяльності Росії.

За його словами, президент України "дуже активно говорить про прагнення миру". "У мене склалось враження, що президент Зеленський дуже добре знає, що він не може контролювати те, які рішення прийме Росія. Якщо вони намагатимуться використати конфлікт, щоб тиснути на нього, то що б Зеленський не робив, вони це будуть чинити. Він дуже чітко позиціонував себе, щоб продемонструвати своє прагнення миру, покращення життя людей, покращення гуманітарної ситуації. Зрештою, це все - громадяни України, які страждають від цього конфлікту. Таким чином, він демонструє, що проблема полягає саме в діях Росії", - сказав представник Держдепу США.

Раніше радник Трампа заявляв, що обрання Володимира Зеленського президентом України створює нову можливість для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Сьогодні ми зустрічалися з Волкером (Курт Волкер, представник США з питань України — ред.) для обговорення переговорів стосовно України. І зійшлися на думці, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування миру на Донбасі — ключовий крок до поліпшення відносин між США і Росією", — зазначив радник президента США з питань безпеки Джон Болтон у Twitter.

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