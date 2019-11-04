Волкер: Ідентичність України сформувалася, українці прагнуть реформ
"Насамперед ми вітаємо українців з успіхом в першому турі, і успіху бажаємо в 2-му турі і на парламентських виборах", - сказав він у відеозвернення під час безпекового форуму в Києві, повідомляє Hromadske.
Представник Держдепу пояснив, що США не підтримують і ніколи не будуть підтримувати кандидатів як на президентських, так і на парламентських виборах.
"Ми підтримуємо принципи, тобто підтримуємо розбудову демократичних інституцій, економічних інституцій, розвиток системи безпеки заради безпеки людей", - наголосив Волкер.
Він також нагадав, що Мінські домовленості мають бути виконані, хоча Росія не хоче цього робити.
"А ми й надалі будемо полегшувати перемовини, зокрема і перемовини щодо миротворців. Гуманітарні проблеми на сході України найгірші в Європі , і ми хочемо, щоб Європа це бачила, і будемо про це нагадувати", - заявив спецпредставник Держдепу.
Крім того, Волкер передав, що дежсекретар США Майк Помпео засуджує анексію Криму Росією, а так звані "ДНР" і "ЛНР" вважає нелегітимними.
Також, послиня США в Україні Марі Йованович заявила, що Штати на президентських виборах в Україні Штати не підтримують жодного з кандидатів, але рейтинги показують, що в українців є певний запит.
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