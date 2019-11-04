Волкер: Ідентичність України сформувалася, українці прагнуть реформ

Представник Держдепу пояснив, що США не підтримують і ніколи не будуть підтримувати кандидатів як на президентських, так і на парламентських виборах

Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер вважає, що ідентичність України сформувалася, а тепер українці хочуть реформ і інтеграції в євроатлантичні інститути.

"Насамперед ми вітаємо українців з успіхом в першому турі, і успіху бажаємо в 2-му турі і на парламентських виборах", - сказав він у відеозвернення під час безпекового форуму в Києві, повідомляє Hromadske.

Представник Держдепу пояснив, що США не підтримують і ніколи не будуть підтримувати кандидатів як на президентських, так і на парламентських виборах.

"Ми підтримуємо принципи, тобто підтримуємо розбудову демократичних інституцій, економічних інституцій, розвиток системи безпеки заради безпеки людей", - наголосив Волкер.

Він також нагадав, що Мінські домовленості мають бути виконані, хоча Росія не хоче цього робити.

"А ми й надалі будемо полегшувати перемовини, зокрема і перемовини щодо миротворців. Гуманітарні проблеми на сході України найгірші в Європі , і ми хочемо, щоб Європа це бачила, і будемо про це нагадувати", - заявив спецпредставник Держдепу.

Крім того, Волкер передав, що дежсекретар США Майк Помпео засуджує анексію Криму Росією, а так звані "ДНР" і "ЛНР" вважає нелегітимними.

Також, послиня США в Україні Марі Йованович заявила, що Штати на президентських виборах в Україні Штати не підтримують жодного з кандидатів, але рейтинги показують, що в українців є певний запит.