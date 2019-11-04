Ми нікого не підтримуємо, але рейтинги кажуть про певний запит суспільства, - Йованович

Послиня США в Україні Марі Йованович заявила, що Штати на президентських виборах в Україні Штати не підтримують жодного з кандидатів, але рейтинги показують, що в українців є певний запит.

"Перший раунд - мирний, він відобразив погляди українців. І те, як українці чекають на чесні вибори в другому турі. Ми нікого не підтримуємо, але рейтинги за рейтингами підтверджують те, що в українців є певний запит. Але українці хочуть того, що й люди по всьому світу - щоб уряд працював заради людей, на підтримку людей, вони хочуть успіху для Україні і кінця конфлікту на сході Україні. І ми теж працюємо з цим", - заявила Йованович на Київському Безпековому Форумі, інформує Громадське.

Нагадаємо, Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі довірила йому список осіб, проти яких не можна вести розслідування.

"Ніхто в цій країні - ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол - не завадить мені розслідувати, чи мав місце злочин", - сказав він.

У Держдепартаменті США назвали твердження Луценка "відвертою вигадкою" і звинуватили генпрокурора в спробі підірвати репутацію посла Марі Йованович.