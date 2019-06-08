Волкер надіслав запит на зустріч з Сурковим наприкінці серпня в Москві

Консультації з цього питання тривають

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер просить помічника президента Росії Владислава Суркова про зустріч наприкінці серпня в Москві.

"Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер укотре надіслав запит на зустріч із помічником президента РФ Владиславом Сурковим", - ідеться в повідомленні з посиланням на слова директора Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, інформує LB.ua.

Відзначають, що Волкер просить про зустріч наприкінці серпня в Москві.

"Я поки що не знаю про реакцію Суркова на цю пропозицію, консультації тривають", - зазначив Чеснаков.

Нагадаємо, що очільник МЗС зустрівся в Києві зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером.