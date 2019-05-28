Волкер: На цей момент ми не бачимо прогресу у справі з розблокування роботи комісії Україна-НАТО
"На жаль, на цей момент ми не бачимо жодного прогресу з цього питання", - сказав Волкер під час онлайн-брифінгу у вівторок, 28 травня, йдеться в "Європейська правда".
Водночас Волкер наголосив, що така домовленість повинна передбачати, що громадяни України в офіційній комунікації послуговуватимуться українською мовою.
"На мою думку, Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО як інструмент тиску у цьому питанні. Перед Україною стоять важливі зовнішні виклики,і це має бути предметом стурбованості всіх союзників, в тому числі Угорщини", - заявив він.
"Я вважаю помилковим блокування зустрічей Україна-НАТО, хоча і підтримую врегулювання проблеми використання меншинами їхньої мови", - додав він.
Нагадаємо, президент Угорщини Янош Адер назвав обнадійливими перші переговори з новим президентом України Володимиром Зеленським.
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