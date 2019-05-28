Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Волкер: На цей момент ми не бачимо прогресу у справі з розблокування роботи комісії Україна-НАТО

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер не бачить прогресу у справі відновлення повноцінної роботи комісії Україна-НАТО, яка зараз блокується Угорщиною
Він висловив сподівання, що з обранням президентом Володимира Зеленського, чиєю рідною мовою є російська, буде досягнута домовленість між Угорщиною та Україною щодо національних меншин і їхнього права на освіту рідною мовою.
Волкер: На цей момент ми не бачимо прогресу у справі з розблокування роботи комісії Україна-НАТО Фото: reuters.com

"На жаль, на цей момент ми не бачимо жодного прогресу з цього питання", - сказав Волкер під час онлайн-брифінгу у вівторок, 28 травня, йдеться в "Європейська правда".

Водночас Волкер наголосив, що така домовленість повинна передбачати, що громадяни України в офіційній комунікації послуговуватимуться українською мовою.

"На мою думку, Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО як інструмент тиску у цьому питанні. Перед Україною стоять важливі зовнішні виклики,і це має бути предметом стурбованості всіх союзників, в тому числі Угорщини", - заявив він.

"Я вважаю помилковим блокування зустрічей Україна-НАТО, хоча і підтримую врегулювання проблеми використання меншинами їхньої мови", - додав він.

Нагадаємо, президент Угорщини Янош Адер назвав обнадійливими перші переговори з новим президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: В Угорщині сподіваються, що Зеленський змінить закон про мову

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 05 2019 17:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.