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Волкер представив сайт про агресію Росії в Україні

Вторгнення РФ в Україну почалося 2014-го
Спеціальний представник США в Україні Курт Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні.
Волкер представив сайт про агресію Росії в Україні Фото: dw.com

"Будь ласка, відвідайте наш новий веб-сайт "Протидія російській агресії в Україні" - інноваційну спробу використовувати супутникові знімки, карти і статистику, щоб деталізувати вплив російської агресії в Україні", - написав він у Twitter.

На початковій сторінці сайту зазначено, що Росія після Революції Гідності незаконно окупувала Крим та почала збройний конфлікт на сході України.

"П'ять років потому Росія продовжує озброювати, навчати, керувати та воювати на боці антиурядових сил на сході України, водночас неправдиво наполягаючи на тому, що вона не є стороною конфлікту", - ідеться на сайті.

Гортаючи вниз, можна побачити хронологію подій від 27 лютого 2014 року та "зелених чоловічків" у Криму до 25 листопада 2018 року, коли російські морські прикордонники напали на українські кораблі у Керченській протоці та захопили 24 українських моряків.

Також, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер констатував, що Російська Федерація впродовж чотирьох років порушує Мінські угоди.

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22 02 2019 10:08
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