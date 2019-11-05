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Росія погіршила життя російськомовних на Донбасі, - Волкер

Він вкотре зазначив, що Росія повинна припинити бойові дії
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія за час агресії в Україні погіршила життя навіть російськомовних Донбасу, про яких нібито піклується.
Росія погіршила життя російськомовних на Донбасі, - Волкер Фото: reuters.com

"За останні 5 років російські бойовики і ставленики погіршили життя людей на Донбасі, включаючи російськомовних, про яких, як вони кажуть, вони піклуються", - зазначив Волкер у Twitter.

Росія має припинити бойові дії, виконати Мінські угоди, дозволити відновлення Донбасу та його повернення під контроль України, додав він.

Додамо, спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер підтримує прямий діалог Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Також, за словами Волкера, якщо майбутній президент України Володимир Зеленський вирішить досягнути врегулювання на Донбасі, відмовившись від частини територій на користь Росії, ставлення українців до нього дуже швидко стане негативним.

 
 
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11 05 2019 12:13
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