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Волкер: Україна не поверне Крим силою. Це військова катастрофа

За його словами, це призвело б до того, що постраждали тисячі людей
Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що немає військового рішення повернення анексованого Росією Криму.
Волкер: Україна не поверне Крим силою. Це військова катастрофа Фото: dw.com

"Немає військового рішення (питання Криму – ред.), в сенсі того, що Україна повернула б Крим силою. Це стало б військовою катастрофою", - сказав Волкер на прес-конференції в Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також він виключив можливість переговорів з бойовиками з окупованої частини Донбасу.

"Росія все ще заперечує, що робить це (контролює незаконні збройні формування на сході України - ред.) і наполягає на тому, щоб Україна безпосередньо вела переговори з цими утвореннями, що легітимізувало б це вторгнення і окупацію", - підкреслив спецпредставник США.

Нагадаємо, що МЗС України висловило протест у зв'язку з черговим приїздом президента РФ Володимира Путіна в Крим, який перебуває під російською окупацією.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов невизнаний світом "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим до свого складу. 18 березня президент Росії Володимир Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії. Відтоді він щонайменше 12 разів приїжджав на окуповану територію.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, щодо РФ введено низку економічних санкцій.

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18 03 2019 19:42
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