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Волкер заявив про готовність США приєднатися до Нормандського формату

"Якщо є потреба в ширшому форматі, звичайно, ми підключимося"
Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що в разі потреби США готові підключитися до переговорів стосовно ситуації на Донбасі.
Волкер заявив про готовність США приєднатися до Нормандського формату Фото: reuters.com

"Якщо є потреба в ширшому форматі, звичайно, ми підключимося. При цьому ми повністю підтримуємо Нормандський формат", - сказав Волкер, повідомляє LB.ua.

Так він прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського включити в Нормандську групу (Україна, Франція, Німеччина і Росія) ще й представників США і Великобританії.

"Як я завжди говорив, проблемою цих зустрічей є не формат, а політична воля Росії втілити свої зобов'язання згідно з Мінським угодами", - зазначив Волкер.

"Що б ви не робили для створення умов для реального миру і щоб Росія виконувала Мінські угоди, ми готові приєднатися і допомогти", - додав він.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що саміт нормандської четвірки може відбутися у найближчі тижні.

 
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