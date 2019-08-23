Волкер заявив про готовність США приєднатися до Нормандського формату
"Якщо є потреба в ширшому форматі, звичайно, ми підключимося. При цьому ми повністю підтримуємо Нормандський формат", - сказав Волкер, повідомляє LB.ua.
Так він прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського включити в Нормандську групу (Україна, Франція, Німеччина і Росія) ще й представників США і Великобританії.
"Як я завжди говорив, проблемою цих зустрічей є не формат, а політична воля Росії втілити свої зобов'язання згідно з Мінським угодами", - зазначив Волкер.
"Що б ви не робили для створення умов для реального миру і щоб Росія виконувала Мінські угоди, ми готові приєднатися і допомогти", - додав він.
Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що саміт нормандської четвірки може відбутися у найближчі тижні.
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