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Воллес прибув в Україну і зустрівся з Резніковим

24 травня 2023, 11:33
Воллес прибув в Україну і зустрівся з Резніковим
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув з робочим візитом до України і зустрівся з українським міністром оборони Олексієм Резніковим.

Міністри обговорили пріоритети теми озброєння для України задля перемоги російської війни. 

Про це повідомляє українське Міноборони.

Під час зустрічі міністри обговорили низку важливих безпекових питань. 

"Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру президента України Володимира Зеленського", – сказав Резніков і додав, що обговорили з Беном Воллесом і пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги. 

"Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як  Storm Shadow", – додав український міністр оборони.

Міністр оборони Великої Британії сказав, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами.

"Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі", – сказав Воллес.

Крім того міністри обговорили продовження навчання українських військових  в Британії і  пріоритети в тренуваннях.

"Ми поговорили про продовження підготовки наших військовослужбовців на британській території, про пріоритети та акценти стосовно цих тренувань. У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчалися у Великій Британії й уже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", – додав Резніков. 

Воллес зі свого боку розповів, що радий бути в Україні і безпосередньо спілкуватися з військовими. 

"Я завжди отримую задоволення від візитів до столиці, від спілкування не лише зі своїм візаві, а й з військовими, обговорюючи їхні плани та амбіції й те, яким чином я можу більше залучатися до допомоги щодо реалізації цих планів", – підсумував британський міністр.

УкраїнаРезніковВоллес

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