Воллес відвідав базу, де тренуються українські військові

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав військову базу Бовінгтон Кемп у Дорсеті, де наразі українські військові проходять навчання на танках Challenger 2.

Під час навчань українські військові продемонстрували ремонт танка, а потім поспілкувалися з міністром оборони.

Про це пише Sky News.

Також були проведені випробування на бронемашині Ajax Ares.