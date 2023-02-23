Воллес відвідав базу, де тренуються українські військові 23 лютого 2023, 08:02 Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав військову базу Бовінгтон Кемп у Дорсеті, де наразі українські військові проходять навчання на танках Challenger 2. Під час навчань українські військові продемонстрували ремонт танка, а потім поспілкувалися з міністром оборони. Про це пише Sky News. Також були проведені випробування на бронемашині Ajax Ares. Раніше стало відомо, коли танки Challenger 2 прибудуть в Україну. українські військовіЗСУВоллесбаза