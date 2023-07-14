Воллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворили
14 липня 2023, 17:09
Фото: Associated Press
За його словами, коментарі про військову допомогу Україні викликали великий інтерес і "деякі спотворення інформації".
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес запевнив, що він як і вся Британія щиро підтримує українців, але вони мають цю підтримку "іноді визнавати".
Так Бен Воллес прокоментував у Facebook скандал навколо його слів про те, що українці так активно вимагають зброю, що часто забувають за неї дякувати.
"Як людина, яка була в авангарді активізації підтримки України, я обговорював проблеми, які можуть виникнути, коли ми працюємо над досягненням спільної мети - допомогти Україні здобути те, що їй потрібно, щоб здобути перемогу над цим незаконним вторгненням", - заявив Воллес.
Він зазначив, що говорив про необхідність для України іноді визнавати, що у багатьох країнах та деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Британії.
Глава відомства сказав, що його висловлювання стосувалося не урядів, а громадян та депутатів міжнародної спільноти.
"Мої коментарі намагалися відобразити те, що важливо пам'ятати не про те, щоб розмовляти із самим собою, а про те, щоб докласти зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати", — наголосив міністр.
Воллес назвав відносини Британії та України "партнерськими".
"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", - резюмував він.
Нагадаємо, Міністр оборони Британії заявив, що він "хоче бачити від України хоч трохи подяки" за ту допомогу, яку надає його країна. При цьому він додав, що країни Заходу - не Amazon, і вони не можуть виконувати всі запити України. Після цього прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку довелося виправдовуватися за слова Воллеса. Він зазначив, що Зеленський та українці неодноразово дякували його країні за надану допомогу.