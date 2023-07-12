Міністр оборони Великої Британії обурився, що Зеленський просить про допомогу без належної поваги – The Guardian

Він пригадав, як їздив торік в Україну, де йому надали список необхідної для країни зброї.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні не завадить частіше дякувати союзникам за надану їй допомогу, а не ставитися як до магазину Amazon.



Про це Воллес сказав на полях саміту НАТО у Вільнюсі, пише The Guardian.

Його зачепила різка реакція Зеленського на відмову надати Україні запрошення у НАТО. За словами глави Міноборони Британії, він розуміє, що Зеленський "говорить зі своєю публікою", але вважає, що підсумковий документ саміту НАТО у Вільнюсі є добрим для України.

При цьому Воллес дорікнув, що "українці так поспішають отримати всю можливу допомогу, що не завжди кажуть, що вдячні за надане".



"Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм про це минулого року, коли я проїхав 11 годин, щоб мені дали список", - розповів міністр.

"Хочемо ми того чи ні, але люди хочуть бачити хоч трохи подяки. Іноді ви просите країни відмовитись від своїх власних запасів зброї. Іноді доводиться переконувати законодавців на Капітолійському пагорбі в Америці", - додав він.