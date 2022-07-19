Володимир Зеленський пропонує звільнити Венедіктову з посади прокурорки

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт документа про звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки України.

Проєкт постанови №7567 зареєстрували на сайті парламенту 19 липня.

Венедіктову призначили генпрокуроркою 17 березня 2020 року. До того, з грудня 2019-го, вона була тимчасовою очільницею Держбюро розслідувань.

Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від виконання обов'язків генпрокурорки 17 липня. Крім неї, Зеленський усунув голову СБУ Івана Баканова. Постанову про звільнення Баканова президент вніс до парламенту напередодні.

Президент пояснює рішення тим, що від початку війни зросла кількість відкритих кримінальних справ колабораціонізм серед правоохоронців та колабораціоналізм серед правоохоронців, що "ставить серйозні питання до керівників".

Наразі прокурорка відмовляється коментувати звільнення. Венедіктова наголосила, що у законодавстві передбачена лише одна процедура звільнення з посади - голосування парламенту.

В Офісі Президента 18 липня не йшлося про звільнення Ірини Венедіткової та Івана Баканова з посад - відповідне рішення ухвалять після розслідування. Відсторонити їх вирішили для запобігання потенційному впливу цих посадовців на розслідування щодо спецслужбовців, яких підозрюють у співпраці з росією.

Тимчасово виконує обов'язки генпрокурора Олексій Симоненко. З березня 2020 року він обіймав посаду заступника генпрокурора.