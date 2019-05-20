ПОЛІТИКА НОВИНИНовообраний президент Володимир Зеленський заявив, що його першим указом, буде указ про розпуск Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Володимир Зеленський розповів про свій перший указ
На питання журналіста, яким буде його перший указ, Зеленський сказав: "Про розпуск Ради"
Фото: president.gov.ua
Зазначається, що про це він розповів, коли йшов від парламенту до Адміністрації президента на зустріч з іноземними гостями. Про це повідомляє Liga.net.
На питання журналіста, яким буде його перший указ, Зеленський сказав: "Про розпуск Ради".
Повідомляється, що, відповідаючи на питання, чи завжди він буде пересуватися пішки, Зеленський висловив надію, що вулиці не будуть перекриватися.
"Це головне. А там - яка різниця. Де пішки, а де на машині", - сказав він.
Нагадаємо, що новообраний президент України Володиир Зеленський під час інавгуарації з трибуни Верховної Ради, що розпускає Верховну Раду.
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20 05 2019 15:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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