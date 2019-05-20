Володимир Зеленський розповів про свій перший указ

На питання журналіста, яким буде його перший указ, Зеленський сказав: "Про розпуск Ради"

Новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що його першим указом, буде указ про розпуск Верховної Ради.

Зазначається, що про це він розповів, коли йшов від парламенту до Адміністрації президента на зустріч з іноземними гостями. Про це повідомляє Liga.net.

На питання журналіста, яким буде його перший указ, Зеленський сказав: "Про розпуск Ради".

Повідомляється, що, відповідаючи на питання, чи завжди він буде пересуватися пішки, Зеленський висловив надію, що вулиці не будуть перекриватися.

"Це головне. А там - яка різниця. Де пішки, а де на машині", - сказав він.

Нагадаємо, що новообраний президент України Володиир Зеленський під час інавгуарації з трибуни Верховної Ради, що розпускає Верховну Раду.