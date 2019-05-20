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Володимир Зеленський розповів про свій перший указ

На питання журналіста, яким буде його перший указ, Зеленський сказав: "Про розпуск Ради"
Новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що його першим указом, буде указ про розпуск Верховної Ради.
Володимир Зеленський розповів про свій перший указ Фото: president.gov.ua

Зазначається, що про це він розповів, коли йшов від парламенту до Адміністрації президента на зустріч з іноземними гостями. Про це повідомляє Liga.net.

На питання журналіста, яким буде його перший указ, Зеленський сказав: "Про розпуск Ради".

Повідомляється, що, відповідаючи на питання, чи завжди він буде пересуватися пішки, Зеленський висловив надію, що вулиці не будуть перекриватися.

"Це головне. А там - яка різниця. Де пішки, а де на машині", - сказав він.

Нагадаємо, що новообраний президент України Володиир Зеленський під час інавгуарації з трибуни Верховної Ради, що розпускає Верховну Раду.

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20 05 2019 15:05
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