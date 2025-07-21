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Волонтери з Чехії зібрали $2,4 млн на гаубиці для України

21 липня 2025, 16:26
Волонтери з Чехії зібрали $2,4 млн на гаубиці для України
Фото: gettyimages.com
Ініціатива має символічну назву - "подарунок путіну".

Збір коштів розпочався ще в листопаді минулого року, і за цей час вдалося зібрати майже 2,4 мільйона доларів на артилерійські установки для Збройних сил України.

Про це інформує Radio Prague International

Організатор проєкту Мартін Ондраче оголосив, що в межах публічного збору планується придбати шість гаубиць типу Д-30. За його словами, зброя може прибути до України протягом кількох місяців.

Паралельно з цим ініціатива вже оголосила новий збір і цього разу на 500 дронів, оснащених боєприпасами та системами управління. Загальна вартість цього комплекту становить 500 тисяч доларів.

Волонтерський проєкт "Подарунок путіну" діє з травня 2022 року. Відтоді в межах кількох кампаній на підтримку України чехи зібрали вже понад 44 млн доларів на зброю та інше військове обладнання.

Ми також повідомляли, що українці в Чехії сплачують більше податків, ніж отримують допомоги.

 

Чехіяпідтримка України

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