Волц: Гарантії безпеки для України після війни покладатимуться на Європу

Волц не вдався у деталі, однак зазначив, що Трамп готовий винести всі ці питання на стіл переговорів на цьому тижні, включаючи майбутнє американської допомоги Україні.

США на цьому тижні будуть обговорювати, як завершити війну росії проти України. Однак, гарантії безпеки будуть покладені на Європу.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю каналу NBC.

Радник анонсував, що цього тижня держсекретар США, міністр оборони, віце-президент та спеціальний посланник Штатів у Європі обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні. У свою чергу президент Сполучених Штатів готовий до дій, щоб залучити до переговорів всі сторони.

"Це означає, що за столом переговорів будуть обидві сторони. Він (Трамп - ред.) сказав, що економіка росії не в найкращому стані. Він готовий вводити податки, тарифи, санкції. Нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів і покласти край цій війні. І це згадувалося в розмовах з президентом Сі, з прем'єр-міністром Моді, з лідерами на Близькому Сході. Всі готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні. Давайте запросимо всі сторони за стіл переговорів", - сказал радник президента США з нацбезпеки.

Волц не вдався у деталі, однак зазначив, що Трамп готовий винести всі ці питання на стіл переговорів на цьому тижні, включаючи майбутнє американської допомоги Україні.

"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови відбудуться цього тижня", - заявил Волц.

Також він додав, що новий президент США збираються закінчити цю війну. Проте гарантії безпеки будуть на європейцях.

"І я думаю, що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Президент Трамп збирається покласти йому край. І тоді, з точки зору гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях", - резюмував работу Трампа.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни з росією у 2025 році є можливим, якщо будуть посилені санкції та надані гарантії безпеки для України.