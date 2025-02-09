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ПОЛІТИКА

Зеленський: Завершення війни можливе за умови посилення санкцій та гарантій безпеки для України

09 лютого 2025, 18:10
Зеленський: Завершення війни можливе за умови посилення санкцій та гарантій безпеки для України
джерело president.gov.ua
Зеленський зазначив, що хоча санкції вже були введені проти росії, їх вплив був не таким значним через відсутність тотального підходу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни з росією у 2025 році є можливим, якщо будуть посилені санкції та надані гарантії безпеки для України.

В інтерв’ю британському мовнику ITV News він підкреслив, що для завершення конфлікту необхідно спільно з західними партнерами діяти рішуче.

Зеленський зазначив, що хоча санкції вже були введені проти росії, їх вплив був не таким значним через відсутність тотального підходу. Зокрема, він наголосив на необхідності накладення санкцій на всі російські кораблі та капітанів, які підтримують агресію. "Санкції повинні бути тотальними, щоб посилити тиск на росію", – заявив він.

Важливими елементами для завершення війни є також гарантії безпеки для України. Президент зазначив, що необхідно повернути 8 мільйонів українців, які стали біженцями, та відновити економіку країни. Зеленський також підкреслив, що зараз вже не йдеться про справедливість, а лише про зупинку гарячої стадії війни.

Президент вказав, що можливі переговори з росією, якщо Україна отримає чітке розуміння підтримки від США та Європи. Він зазначив, що, отримавши ці гарантії, готовий до будь-якого формату переговорів.

Зеленський попередив, що заморожений конфлікт призведе до нової агресії з боку росії. "Заморожений конфлікт – це шлях до нової агресії. путін повернеться знову. Це буде поразка для всіх", – наголосив він. Він також підкреслив важливість для США та Європи запобігти повторній війні, щоб в майбутньому не дати шансів Кремлю на нову агресію.

Ці заяви президента України підкреслюють важливість посилення міжнародного тиску на росію та забезпечення стабільності в регіоні через гарантії безпеки для України.

війнасанкціі проти росіїгарантії безпекиВолодимир Зеленський

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