Volvo перенесе виробництво електромобілів в Європу, щоб уникнути китайських тарифів

Автовиробник почав переносити виробництво в Бельгію напередодні очікуваного посилення Євросоюзом боротьби з імпортом, субсидованим Пекіном.

Про це повідомляє газета The Times.

Автовиробник Volvo зі штаб-квартирою у Швеції, мажоритарним власником якої є китайський автовиробник Geely, планує перенести виробництво деяких авто з Китаю до Бельгії.

Volvo розглядає можливість припинення продажів електромобілів китайського виробництва в разі, якщо будуть введені мита.

Європейська комісія розпочала консультації щодо введення тарифів на імпорт китайських електромобілів через заяви про те, що китайські виробники підривають позиції західних конкурентів завдяки підтримці величезних державних субсидій.

Ймовірно, рішення буде цього тижня.

ЄС встановлює 10% тариф на електромобілі китайського виробництва. Експерти вважають, що він може збільшитися до 25-30%. США нещодавно оголосили про плани збільшити свої тарифи на імпорт електромобілів з Китаю з 25% до 100%.

Крім того, аналітики кажуть, що Volvo є найбільш вразливою до дій ЄС у середньостроковій перспективі.

На сьогодні Volvo розглядає можливість перенесення виробництва моделей EX30 і EX90 з Китаю до Бельгії, як очікується, це зведе нанівець необхідність у припинені експорту авто вироблених у КНР електромобілів.

В кінці року стало відомо, що Polestar, Volvo, Lotus і Jaguar Land Rover об’єдналися. Чотири автовиробники об’єдналися в новий альянс під назвою Shanchong.