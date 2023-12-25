Polestar, Volvo, Lotus і Jaguar Land Rover об’єдналися

Чотири автовиробники об’єдналися в новий альянс під назвою Shanchong.

Про це Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром" написала в Telegram-каналі.

Компанії будуть займатися спільним пошуком рішень в галузі поповнення запасу енергії електромобілів і розробкою нового стандарту зарядки для преміальних моделей.

Це вже не вперше, коли автовиробники, які присутні на китайському ринку, об’єднують для розвитку електричного транспорту та інфраструктури для нього.

Так, в листопаді про стратегічне партнерство в галузі зарядних станцій оголосили Mercedes-Benz Group China і BMW-Brilliance Automotive: вони мають намір спільними зусиллями створити в країні мережу зарядних станцій преміум-класу.

Разом з тим, китайська асоціація легкових автомобілів оголосила про те, що з 1 до 17 грудня продажі електромобілів у КНР майже досягли позначки в мільйон штук.