Volvo звільняє майже 3000 співробітників

Це відбувається в межах скорочення витрат шведського автомобільного виробника.

Автомобільний концерн Volvo заявив, що скоротить 3000 робочих місць і здебільшого це будуть офісні робітники, так звані "білі комірці".

Про це повідомляє агенція Reuters.

Скорочення пройде в межах оголошеної минулого місяця реструктуризації, адже компанії доводиться боротися з високими витратами, зниженням попиту на електромобілі і торговою невизначеністю.

Крім того, шведський автовиробник намагається відновити вкрай низьку вартість своїх акцій.

Гендиректор Хакан Самуельссон представив у квітні програму скорочення витрат на 1,9 млрд доларів США, включно з істотним скороченням кількості співробітників, які становлять 40% робочої сили.

Раніше ми також писали, що Volvo перенесе виробництво електромобілів в Європу, щоб уникнути китайських тарифів.