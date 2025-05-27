Volvo звільняє майже 3000 співробітників
Автомобільний концерн Volvo заявив, що скоротить 3000 робочих місць і здебільшого це будуть офісні робітники, так звані "білі комірці".
Про це повідомляє агенція Reuters.
Скорочення пройде в межах оголошеної минулого місяця реструктуризації, адже компанії доводиться боротися з високими витратами, зниженням попиту на електромобілі і торговою невизначеністю.
Крім того, шведський автовиробник намагається відновити вкрай низьку вартість своїх акцій.
Гендиректор Хакан Самуельссон представив у квітні програму скорочення витрат на 1,9 млрд доларів США, включно з істотним скороченням кількості співробітників, які становлять 40% робочої сили.
Раніше ми також писали, що Volvo перенесе виробництво електромобілів в Європу, щоб уникнути китайських тарифів.