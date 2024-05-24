Європа вже досягла демографічного перелому – Financial Times

В Європейському союзі населення скорочується швидше, ніж очікувалося.

Цей рік рік може стати поворотним моментом в історії Євросоюзу, адже, за прогнозами ООН, населення, яке складає 448 млн осіб, почало різко скорочуватись і воно продовжує безпрецедентно зменшуватись для мирного часу, пише Financial Times.

В більшості з 27 країн ЄС народжуваність залишається дуже низькою протягом десятиліть.

Через те, що найбільш продуктивна частина населення скорочується, виникає додатковий тиск на державні фінанси і це має наслідки для економічних перспектив та геополітичного становища блоку. Як наслідок, ЄС став полігоном для випробування пронатальної політики урядів, більшість з яких поки що виявилися неефективними для зупинення спаду народжуваності. Інший засіб – збільшення імміграції – є політично заангажованою темою в багатьох столицях.

"Якщо ми не будемо враховувати демографічні тенденції і не пом'якшимо [їх], де це можливо, ми можемо опинитися у жахливому сні. Ці сценарії включають "нависаючі загрози для нашої конкурентоспроможності, тиск на наші бюджети, навантаження на державні послуги та пенсії, а також потенціал для незаповнених робочих місць у кожному секторі економіки", - заявила перший в історії віце-президент Європейської комісії з питань демократії та демографії Дубравка Шуїца.

Вона додала, що це питання потребує більшого відчуття невідкладності серед політиків. "ЄС стоїть на порозі демографічної революції, яка вимагає "глибокого переосмислення наших інституційних, політичних, економічних і культурних рамок".

Країни Євросоюзу відносно недавно зіткнулися з цими демографічними викликами.

Так, Після Другої світової війни більшість європейських країн пережили бебі-бум, який сприяв значному зростанню населення на всьому континенті. З того часу відбулось різке зниження рівня народжуваності та збільшення тривалості життя. За цей час частка населення ЄС у світовому населенні скоротилася більш ніж удвічі – до менш ніж 6%.

Протягом 2022 року населення ЄС зростало після тимчасового дворічного спаду, який відображав вплив пандемії.

Також цьому сприяв приплив біженців з України, ще минулого року Євростат прогнозував, що населення досягне піку в 453 мільйони у 2026 році, але показники 2023 року виявилися нижчими за очікування, адже народжуваність в ЄС впала до рівня, який Євростат не прогнозував ще два десятиліття, що свідчить про те, що піку може не бути до 2026 року.

"Стає очевидним, що давно передбачувана демографічна зміна в ЄС, схоже, настане раніше, ніж прогнозували багато експертів. Хоча протягом останніх кількох десятиліть імміграція допомагала підтримувати чисельність населення, а збільшення участі іммігрантів і жінок у робочій силі компенсувало прискорене падіння чисельності населення працездатного віку в ЄС, незабаром цих чинників буде недостатньо", – пише видання.

За даними ООН, кількість працездатного населення ЄС у віці 20-64 років, яке забезпечує основну частину податкових надходжень, скоротилася з пікового показника у 270 мільйонів у 2011 році до 261 мільйона цього року.

"Зі зменшенням частки зайнятого населення ВВП на душу населення буде стабільно низьким", - сказав економіст з Оксфордської економічної школи Майкл Сондерс.

"Порівняно з тим шляхом, яким ви йшли протягом більшої частини останніх 50 років, коли рівень життя продовжував підвищуватися, це відчувається зовсім інакше", - додав він.

Скорочення працездатного населення в ЄС загострить дефіцит робочої сили в деяких секторах. Імміграція та зростання рівня зайнятості, особливо серед жінок, чия участь у робочій силі у віці від 20 до 64 років зросла майже на 10 в. п. з 2009 року до 70% у 2023 році, поки що компенсували загальний демографічний спад. Але більшість прогнозистів кажуть, що незабаром цього буде недостатньо.

МВФ же прогнозує, що протягом наступних п'яти років загальна кількість відпрацьованих годин у Європі скоротиться, тоді як у США вона, як очікується, продовжить зростати. Цей сценарій вже очевидний у зростаючому економічному розриві зі США, де працездатне населення зростає, чому сприяє імміграція. Ключовим фактором, що визначає конкурентоспроможність та економічне зростання ЄС, є здатність блоку залучати таланти з усього світу.

Проте імміграція це питання держав-членів, і воно викликає найбільше занепокоєння у виборців. Намагаючись уповільнити демографічний спад, багато країн ЄС також запровадили фінансові стимули, такі як "дитячі бонуси" в Італії, Польщі і Греції, а також кредити, які списуються парам, що мають щонайменше трьох дітей, в Угорщині.