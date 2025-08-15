Один із суднобудівних заводів рф скорочує 70% працівників

Скорочення мають завершити до 31 жовтня цього року.

У Хабаровську Об'єднана суднобудівна корпорація планує скоротити 70% працівників заводу через відсутність замовлень.

Про це йдеться в матеріалі The Moscow Times.

Об’єднана суднобудівна корпорація рф оголосила про звільнення більшості персоналу Хабаровського суднобудівного заводу. Скорочення мають завершити до 31 жовтня 2025 року.

Якщо у 2023 році на підприємстві працювали понад 500 осіб, а у 2024-му - 293, то після завершення скорочень залишиться близько 90 співробітників.

За словами російських експертів, завод занепадає через віддаленість від постачальників металу та комплектуючих, застаріле обладнання, високу собівартість і тривалі строки будівництва суден.

У 2024 році виторг заводу впав на 72%, збиток перевищив 638 млн рублів (понад 7 млрд гривень), а чисті активи залишаються від’ємними вже третій рік поспіль. російські аудитори попереджають про загрозу повної зупинки роботи підприємства.