Продажі автомобілів у світі з початку року зросли на 22%
Про це йдеться в даних консалтингової компанії LMC Automotive, повідомляє "Економічна правда" з посиланям на "Укравтопром".
Світовим лідером з продажу автомобілів залишається Китай з показником 1,84 млн проданих машин в липні, що на 9,8% нижче показника річної давності.
Зазначається, що третій місяць поспіль фіксується негативна динаміка продажів, що обумовлено дефіцитом напівпровідників в світовому автопромі, подорожчанням сировини, а також новим спалахом коронавірусу в Китаї.
У США в липні було реалізовано 1,28 млн автомобілів - на 3,2% більше, ніж роком раніше.
Автомобільні ринки країн Західної Європи в липні знизилися на 23,8% до 1 млн машин. Продажі автомобілів в країнах Східної Європи становили 346 тис. одиниць (-9,7%). У Південній Америці місцеві дилери продали 193,1 тис. автомобілів, що на 0,4% більше в порівнянні з результатом річної давності.
Серед найбільших світових авторинків також згадується Японія (371,8 тис. авто, -5,2%), Канада (155,9 тис., -2,2%) і Корея (144,6 тис., -10,2% ).
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