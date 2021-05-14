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Через світовий брак чипів автовиробники втратять 110 мільярдів доларів цьогоріч – прогноз

Автовиробники переважно укладали угоди про прямі поставки з виробниками певної сировини, зокрема дорогоцінних металів, таких як паладій і платина, що використовуються в системах очищення вихлопних газів. Тепер компанії намагаються також будувати прямі зв’язки з виробниками напівпровідників
Внаслідок світового браку напівпровідників, який з’явився через активний попит на техніку у період карантину, автовиробники втратять 110 мільярдів доларів виручки у 2021 році.
Через світовий брак чипів автовиробники втратять 110 мільярдів доларів цьогоріч – прогноз Фото: expres.ua
Про це повідомляє Reuters на основі прогнозу консалтингової компанії AlixPartners.
 
Дотепер експерти оцінювали потенційні втрати через дефіцит на рівні 61 мільярда доларів, проте насправді втрати становитимуть майже вдвічі більше. Криза вразить виробництво 3,9 мільйону одиниць транспорту.
 
Автовиробники переважно укладали угоди про прямі поставки з виробниками певної сировини, зокрема дорогоцінних металів, таких як паладій і платина, що використовуються в системах очищення вихлопних газів. Тепер компанії намагаються також будувати прямі зв’язки з виробниками напівпровідників.
 
Раніше, додав топменеджер консалтингу Марк Вейкфілд, автовиробники неохоче укладали довгострокові угоди та брали на себе фінзобов'язання щодо купівлі напівпровідників та іншої сировини. Проте тепер, каже він, це вже не потенційний ризик втрати виробництва через дефіцит напівпровідників, а цілком реальний.
 
Напередодні Ford Motor Co заявив у четвер, що вносить зміни до конструкції автомобільних складових, аби використовувати більш доступних мікросхеми внаслідок наявного дефіциту.
 
 
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14 05 2021 16:35
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