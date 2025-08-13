Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США встановлюють у чипах трекери, щоб перешкодити постачанню до Китаю

13 серпня 2025, 16:28
джерело espreso.tv
Також вони допомагають збирати докази проти компаній, які обходять обмеження.

У США таємно встановлюють пристрої для відстеження місцезнаходження у певних партіях передових ШІ-чипів, які, на думку американської влади, можуть незаконно опинитися в Китаї.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За словами співрозмовників агентства, йдеться про обмежену кількість поставок, які перебувають під розслідуванням. Вбудовані трекери допомагають фіксувати можливі порушення експортного контролю та збирати докази проти осіб чи компаній, які незаконно переправляють чипи до країн із санкційного списку США.

Джерела зазначають, що технологія відстеження вже застосовувалась раніше  для виявлення незаконних ланцюгів поставок напівпровідників.

П’ятеро співрозмовників, залучених до ланцюгів постачання серверів зі штучним інтелектом, підтвердили, що знають про випадки встановлення трекерів у серверах таких компаній, як Dell та Super Micro, які містять чипи Nvidia і AMD.

За їхніми словами, трекери, як правило, приховані в упаковці серверів. Водночас вони не змогли уточнити, хто саме встановлює пристрої та на якому етапі доставки це відбувається.

Нещодавно ми також писали, що Nvidia, попри санкції, нарощує виробництво чипів для Китаю.

 

