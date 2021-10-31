НОВИНИАвтовиробник Volvo відкликає в США майже 200 тисяч автомобілів 2001-2007 модельних років, через проблеми з подушками безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Volvo відкликає 200 тисяч автомобілів у США
Зокрема, під цей відгук потрапили 194 546 автомобілів Volvo V70 і XC70 2001-2007 року випуску, а також автомобілі Volvo V70 і Volvo XC70, випущені з 2000 по 2007 рік
Фото: Reuters
Про це пише autonews.
"Зокрема, під цей відгук потрапили 194 546 автомобілів Volvo V70 і XC70 2001-2007 року випуску, а також автомобілі Volvo V70 і Volvo XC70, випущені з 2000 по 2007 рік", - йдеться в повідомленні
Видання повідомляє, що при спрацьовуванні бічної подушки безпеки водія може статися вибух, в результаті чого у водія можуть полетіти металеві уламки. За офіційними даними, через цей дефект загинула одна людина.
Чи торкнеться цей відклик інші країни – поки не повідомляється. Наразі йдеться лише про Північну Америку.
Нагадуємо, у листопаді 2020 року шведський автогігант оголосив про відкликання 54 000 седанів S60 і S80 2001-2003 модельних років. У них також виявився проблемний інфлятор.
Читайте також: "Дочка" Volvo представила конкурента бюджетної версії Tesla
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 10 2021 14:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО NASA показало потужні спалахи на Сонці, які сталися цього тижня
- ВІДЕО НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли
- ФОТО З 1 листопада набудуть чинності зміни до ПДР: з’являться нові дорожні знаки і розмітка
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles