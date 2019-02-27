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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

"Дочка" Volvo представила конкурента бюджетної версії Tesla

Спочатку електромобіль буде коштувати близько 59,9 тисяч євро
Шведська компанія Polestar, яка належить Volvo Cars, представила свій перший повністю електричний седан.
"Дочка" Volvo представила конкурента бюджетної версії Tesla Фото: з відкритих джерел

За ціною і дальністю поїздки седан здатний конкурувати з Tesla Model 3, відзначають в Polestar. Електрокар Polestar 2 з'явиться в продажу в 2020 році. Виробляти його будуть в Китаї, інформує Liga.net.

Спочатку електромобіль буде коштувати близько 59,9 тисяч євро (68,1 тисяч доларів), проте пізніше компанія планує випускати дві версії Polestar 2 - за 39,9 тисяч євро (45 тисяч доларів) і 59,9 тисяч євро (68 тисяч євро).

Без підзарядки автомобіль здатний проїхати 275 миль, а завдяки парі електродвигунів загальною потужністю 300 кВт (408 к.с.), Polestar 2 розганяється до 100 кілометрів на годину за п'ять секунд, стверджують розробники.

Також машина оснащена платформою Android від Google завдяки чому власники отримають швидкий доступ до Google Maps, Play Music та інших функцій без смартфона.

Для порівняння Tesla Model 3 в Європі коштує 58,8 тисяч євро, і проїхати може близько 260 миль до того, як буде потрібна підзарядка.

Офіційно автомобіль буде доступний для купівлі в США, Канаді, Китаї, Німеччині, Бельгії, Швеції, Норвегії, Нідерландах і Великобританії.

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27 02 2019 22:49
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