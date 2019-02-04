Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Вона має з цим змиритися, звикнути", - Порошенко про третє місце Тимошенко

ЦВК вже опрацювала майже 98% протоколівголосування на виборах президента України
Кандидат у президенти Петро Порошенко, який нині посідає другу позицію за кількістю голосів на виборах, прокоментував нинішнє третє місце лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.
"Вона має з цим змиритися, звикнути", - Порошенко про третє місце Тимошенко Фото: EPA/UPG

Відео з коментарем Порошенка оприлюднило медіа "Цензор.нет".

"Я вважаю, що на сьогодні, я не маю коментувати трагедію Юлії Володимирівни. Я думаю, що вона має з цим змиритися, звикнути ... Слухайте, вона є гарним політичним лідером. У неї є фракція в парламенті, нехай працює", - сказав Порошенко.

По Україні ЦВК вже опрацювала майже 98% протоколівголосування на виборах президента України.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2019 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.