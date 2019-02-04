ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат у президенти Петро Порошенко, який нині посідає другу позицію за кількістю голосів на виборах, прокоментував нинішнє третє місце лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Вона має з цим змиритися, звикнути", - Порошенко про третє місце Тимошенко
ЦВК вже опрацювала майже 98% протоколівголосування на виборах президента України
Фото: EPA/UPG
Відео з коментарем Порошенка оприлюднило медіа "Цензор.нет".
"Я вважаю, що на сьогодні, я не маю коментувати трагедію Юлії Володимирівни. Я думаю, що вона має з цим змиритися, звикнути ... Слухайте, вона є гарним політичним лідером. У неї є фракція в парламенті, нехай працює", - сказав Порошенко.
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02 04 2019 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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