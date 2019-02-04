"Вона має з цим змиритися, звикнути", - Порошенко про третє місце Тимошенко ЦВК вже опрацювала майже 98% протоколівголосування на виборах президента України

Кандидат у президенти Петро Порошенко, який нині посідає другу позицію за кількістю голосів на виборах, прокоментував нинішнє третє місце лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Фото: EPA/UPG

Відео з коментарем Порошенка оприлюднило медіа "Цензор.нет". "Я вважаю, що на сьогодні, я не маю коментувати трагедію Юлії Володимирівни. Я думаю, що вона має з цим змиритися, звикнути ... Слухайте, вона є гарним політичним лідером. У неї є фракція в парламенті, нехай працює", - сказав Порошенко. По Україні ЦВК вже опрацювала майже 98% протоколівголосування на виборах президента України. Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

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