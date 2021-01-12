ВООЗ ініціює міжнародну угоду щодо боротьби з пандеміями

Угода буде готова до травня 2024 року і включатиме результати досліджень вірусів та хвороб

Всесвітня організація охорони здоров’я ініціює перемовини щодо підписання міжнародної угоди, яка дасть змогу спільно діяти для запобігання та контролю за майбутніми пандеміями.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається, угода буде готова до травня 2024 року і включатиме результати досліджень вірусів та хвороб.

"Текст перед нами є продуктом широких дискусій, чесного обміну думками та компромісів", - заявила представниця Австралії Саллі Менсфілд, яка була співкерівником робочої групи.

Рішення створити таку угоду підтримали ЄС та США.

"Ми відповідальні за те, щоб працювати разом на розвиток охорони здоров’я, аби зробити глобальну систему охорони здоров’я сильнішою та більш дієвою", - йдеться у заяві представництва США в ООН.

Нагадаємо, що штам коронавірусу "Омікрон", ймовірно, буде поширюватися на міжнародному рівні, створюючи "дуже високий" глобальний ризик сплесків зараження, які можуть мати "важкі наслідки".