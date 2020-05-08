ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗа даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, молоді люди почали у п'ять разів частіше хворіти на COVID-19 у порівнянні з першими місяцями пандемії коронавірусу. Це пов'язано з тим, що вони стали менш пильними до носіння масок та соціального дистанціювання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВООЗ: молоді люди почали у п'ять разів частіше хворіти коронавірусом
Частка людей віком 15-24 років від загальної кількості хворих зросла із 4,5% до 15%
Фото: Espresso TV
Про це повідомляє Reuters, передає РБК - Україна.
Як повідомляється, аналіз ВООЗ 6 млн заражень у період із 24 лютого по 12 липня виявив, що частка людей віком 15-24 років від загальної кількості хворих зросла із 4,5% до 15%.
Менеджер з відділення біоізоляції госпіталю Джонса Гопкінса в Балтіморі Нейса Ернст заявила, що молоді люди стали більше ходити на роботу, на пляж, у паб або за продуктами. Також вона додала, що подорож також збільшує ваші шанси заразитися і поширити COVID-19.
Нагадаємо, що 5 серпня в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало.
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