ВООЗ назвала чотири можливі варіанти передачі коронавірусу людині, – АР

Передача вірусу через проміжну тварину оцінюється від "імовірної" до "дуже ймовірної"

Вірус SARS-COV-2, імовірно, передався людині від кажанів через проміжну тварину.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в попередньому варіанті звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо походження нового коронавірусу, який потрапив у розпорядження Associated Press.

Зазначається, що вчені у звіті представили чотири ймовірних сценарії виникнення вірусу.

Як повідомляється, передача вірусу через проміжну тварину оцінюється від "імовірної" до "дуже ймовірної", тоді як можливість передачі коронавірусу від кажанів напряму людині оцінили як "імовірний" варіант зараження, адже "еволюційна відстань між вірусами кажанів та SARS-CoV-2 орієнтовно становить кілька десятиліть, що передбачає відсутню проміжну ланку".

У ВООЗ уточнили, що подібні до SARS-CoV-2 віруси переносять панголіноподібні (ящери), а також норки та кішки, які є сприйнятливими до вірусу та можуть бути носіями.

Окрім того, експерти ВООЗ вважають малоймовірним варіант походження коронавірусної хвороби COVID-19 з лабораторії у китайському місті Ухань.

Також "можливим", але "малоймовірним" експерти ВООЗ назвали шлях передачі коронавірусу людині через харчові продукти та "холодовий ланцюг".

Як повідомлялося, остаточний варіант звіту ВООЗ планувала оприлюднити протягом кількох днів.

У Сполучених Штатах стурбовані підготовкою звіту ВООЗ про виникнення коронавірусу через те, що влада Китаю не надала фахівцям організації усіх необхідних даних.

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