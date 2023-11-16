ВООЗ оголосила самотність "глобальною проблемою охорони здоров'я"

"Ці проблеми не стосуються однієї країни… [Самотність] є недооціненою загрозою громадському здоров’ю".

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) назвала самотність глобальною загрозою для здоровʼя. Її вплив еквівалентний викурюванню 15 сигарет на день.

Про це пише The Guardian.

Проблема самотності загострилася через пандемію COVID-19. Карантин зупинив економічну та соціальну активність людей, тому рівень самотності підвищився.

ВООЗ створила міжнародну комісію з проблеми самотності. Її очолили генеральний хірург США Вівек Мурті та дипломатка Африканського Союзу з питань молоді Чідо Мпемба. Шкоду від самотності вважають більшою, ніж від ожиріння та малорухливого способу життя.

У той час як самотність часто розглядається як проблема для розвинених країн, Мерті сказав, що показники кожної четвертої літньої людини, яка зазнає соціальної ізоляції, однакові в усіх регіонах світу.

У літніх людей самотність пов’язана з підвищенням ризику розвитку деменції на 50% і ризиком розвитку ішемічної хвороби серця або інсульту на 30%.

Але це також псує життя молодих людей. Від 5% до 15% підлітків є самотніми , згідно з цифрами, які, швидше за все, є заниженими. В Африці 12,7% підлітків відчувають самотність у порівнянні з 5,3% у Європі .

Молоді люди, які відчувають самотність у школі, частіше кидають навчання в університеті. Це також може призвести до погіршення економічних результатів; Відчуття роз’єднаності та відсутності підтримки на роботі може призвести до зниження задоволеності роботою та зниження продуктивності.

Мпемба сказала, що в Африці, де більшу частину населення становлять молоді люди, виклики, пов’язані з миром, безпекою та кліматичною кризою, а також високий рівень безробіття, сприяють соціальній ізоляції. "Ми вважаємо, що важливо переосмислити наратив про самотність, особливо для вразливих груп населення, виключених цифровим розривом", – сказала вона.

Мерті додав: "Ці проблеми не стосуються однієї країни… [Самотність] є недооціненою загрозою громадському здоров’ю".