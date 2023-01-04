ВООЗ повідомляє, що Китай занижує дані смертності від коронавірусу
04 січня 2023, 21:29
Фото: gettyimages.com
Китай занижує показники смертності від нового спалаху захворюваності на COVID-19, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Як повідомляє Reuters, про це представники ВООЗ заявили на брифінгу в середу.
Виконавчий директор програми Організації з надзвичайних ситуацій Майк Раян зазначив, що дані, які надходять з КНР, не відповідають реальній кількості госпіталізацій, потрапляння пацієнтів у відділення реанімації та смертності.
"Ми вважаємо, що поточні цифри, опубліковані в Китаї, не відображають справжній вплив хвороби з точки зору госпіталізації, госпіталізації у відділення інтенсивної терапії й особливо з точки зору смертності", – сказав він.
У свою чергу, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус заявив, що вони сподіваються на отримання оперативних даних від Китаю щодо госпіталізації та смертності. "ВООЗ стурбована ризиком для життя в країні і підтверджує важливість вакцинації, включаючи бустерні дози для уникнення госпіталізації, важких захворювань і смерті", – зауважив він.
За даними ВООЗ, у КНР найбільш поширеним є штам вірусу Омікрон.
Внаслідок спалаху захованості на COVID-19 вірусом можуть бути заражені близько 70% мешканців 25-мільйонного Шанхая.
Раніше ВООЗ повідомляла, що імунітет до COVID-19 мають близько 90% населення світу.