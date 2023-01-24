ВООЗ розслідує зв'язок між смертями 300 дітей та сиропами від кашлю

Всесвітня організація охорони здоров'я пов'язує смерть більш як 300 дітей у Гамбії, Індонезії та Узбекистані, зв'язану з використанням сиропів від кашлю виробництва шести індійських та індонезійських фармацевтичних компаній.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнане джерело.

Зокрема організація з'ясовує, чи закуповували від одного постачальника компанії сировину для виготовлення "смертельного сиропу". У ВООЗ поки що не називають конкретних постачальників.

Перші випадки дитячих смертей було зафіксовано у липні 2022 року у Гамбії. ВООЗ заявила, що вони пов'язані з безрецептурними сиропами від кашлю, які діти приймали від поширених захворювань і містили відомий токсин – діетиленгліколь або етиленгліколь.

Це токсичні хімічні речовини, які використовуються як промислові розчинники й антифризи і можуть бути смертельними навіть у невеликих кількостях. Токсичний вплив цих речовин призводить до нездатності до сечовипускання, пошкодження нирок і смерті.

За словами співрозмовника видання, ВООЗ розглядає питання про те, чи варто рекомендувати сім'ям у всьому світі переглянути використання сиропів від кашлю для дітей загалом, оскільки питання безпеки деяких із цих продуктів залишаються невирішеними.

Експерти ВООЗ також оцінюють докази того, чи є сиропи від кашлю необхідними, з медичної точки зору, для дітей.

На сьогоднішній день організація ідентифікувала шість фармацевтичних компаній в Індії та Індонезії, які виробляють ці сиропи. Втім, виробники або відмовилися коментувати розслідування, або заперечували використання небезпечних складових у своїй продукції, які призвели до смерті, зазначають журналісти.

Представник ВООЗ Маргарет Гарріс, не коментуючи деталі роботи організації, заявила: "Для нас є найвищим пріоритетом – не допустити більше дитячих смертей від того, чому можна запобігти".

Наразі ВООЗ розширила своє розслідування можливого використання небезпечних сиропів ще на чотири країни, де така продукція могла бути у продажу. Йдеться про Камбоджу, Філіппіни, Східний Тимор і Сенегал.

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