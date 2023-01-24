В Україні вперше зафіксували новий штам коронавірусу "Кракен"
Про це повідомляє МОЗ.
"Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, "Кракен" не має специфічних мутацій, які могли б робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Однак, у порівнянні з попередніми штамами, новий вид COVID-19 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.
Штам Кракен є наслідком злиття двох різновидів штаму Омікрон. Цей варіант дуже заразний через надзвичайно високу активність зв'язування вірусу з клітинами людини (аналогія з міфічним Кракеном, який щупальцями обплутує свою жертву).
ВООЗ офіційно визнала його заразнішим за Омікрон.
Симптоми будуть ті ж, що і при Омікроні, зазвичай, тобто легке протікання.
Раніше повідомлялось, що США пропонує перейти на щорічні щеплення від COVID-19.