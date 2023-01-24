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ЗДОРОВ'Я

В Україні вперше зафіксували новий штам коронавірусу "Кракен"

24 січня 2023, 16:31
В Україні вперше зафіксували новий штам коронавірусу
Фото: з вільних джерел
В Україні зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусу "Кракен" (XBB.1.5). Інфекцію виявили у мешканця Сумської області.

Про це повідомляє МОЗ.

"Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, "Кракен" не має специфічних мутацій, які могли б робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Однак, у порівнянні з попередніми штамами, новий вид COVID-19 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Штам Кракен є наслідком злиття двох різновидів штаму Омікрон. Цей варіант дуже заразний через надзвичайно високу активність зв'язування вірусу з клітинами людини (аналогія з міфічним Кракеном, який щупальцями обплутує свою жертву).

ВООЗ офіційно визнала його заразнішим за Омікрон.

Симптоми будуть ті ж, що і при Омікроні, зазвичай, тобто легке протікання.

Раніше повідомлялось, що США пропонує перейти на щорічні щеплення від COVID-19.

ковідновий штамкракен

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