НОВИНИВсесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) допустила до використання в умовах надзвичайної ситуації індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin, розроблену компанією Bharat Biotech.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВООЗ схвалила застосування індійської вакцини Covaxin в екстрених умовах
Фото: Prabhat Mehrotra/ANI Photo
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку ВООЗ у Твітері.
Вакцина розроблена на основі інактивованого вірусу SARS-CoV-2. Її виробляє індійська компанія Bharat Biotech у співпраці з Індійською радою з медичних досліджень.
У червні 2020 року Bharat Biotech отримала дозвіл на проведення досліджень на людях І та ІІ фази випробування вакцини проти COVID-19, яка отримала назву Covaxin, від державного агентства з контролю за ліками Індії. У листопаді 2020 року компанія приступила до III фази клінічного дослідження на людях. Згідно з результатами досліджень з'ясувалося, що вакцина Covaxin захищає від важких форм хвороби і штаму «Дельта».
3 січня 2021 року індійський регулятор дав дозвіл на екстрене використання вакцини Covaxin. У жовтні в Індії видали дозвіл компанії Bharat Biotech на екстрене використання її вакцини від COVID-19 Covaxin для дітей з 2 років.
На сьогодні в країні доступні три вакцини - Covishield, Covaxin і Sputnik V. Також Індія дозволила екстрене використання вакцини проти COVID-19 від компанії Moderna.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 3 листопада зафіксовано 248 283 347 випадків COVID-19, зокрема 5 028 603 летальні, одужали 224 990 340 осіб.
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03 11 2021 15:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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