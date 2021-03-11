ВООЗ схвалила застосування індійської вакцини Covaxin в екстрених умовах

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) допустила до використання в умовах надзвичайної ситуації індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin, розроблену компанією Bharat Biotech.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку ВООЗ у Твітері.

Вакцина розроблена на основі інактивованого вірусу SARS-CoV-2. Її виробляє індійська компанія Bharat Biotech у співпраці з Індійською радою з медичних досліджень.

У червні 2020 року Bharat Biotech отримала дозвіл на проведення досліджень на людях І та ІІ фази випробування вакцини проти COVID-19, яка отримала назву Covaxin, від державного агентства з контролю за ліками Індії. У листопаді 2020 року компанія приступила до III фази клінічного дослідження на людях. Згідно з результатами досліджень з'ясувалося, що вакцина Covaxin захищає від важких форм хвороби і штаму «Дельта».

3 січня 2021 року індійський регулятор дав дозвіл на екстрене використання вакцини Covaxin. У жовтні в Індії видали дозвіл компанії Bharat Biotech на екстрене використання її вакцини від COVID-19 Covaxin для дітей з 2 років.

На сьогодні в країні доступні три вакцини - Covishield, Covaxin і Sputnik V. Також Індія дозволила екстрене використання вакцини проти COVID-19 від компанії Moderna.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 3 листопада зафіксовано 248 283 347 випадків COVID-19, зокрема 5 028 603 летальні, одужали 224 990 340 осіб.

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