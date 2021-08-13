НОВИНИВсесвітня організація охорони здоров'я засновує Міжнародну науково-консультативну групу з питань походження нових патогенів, завданням якої стане з’ясування причин появи COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВООЗ створює нову міжнародну групу для розслідування появи COVID-19
Створюють "прозору основу для нової науково-консультативної групи", в роботі якої, як очікується, візьмуть участь усі держави-члени
Фото: Getty Images
Відповідну заяву оприлюднили на сайті ВООЗ.
"Міжнародна науково-консультативна група з питань походження нових патогенних мікроорганізмів (SAGO) - це нова експертно-дослідницька група ВООЗ, на яку покладено завдання консультувати ВООЗ щодо розробки глобальної основи для систематичного вивчення появи нових патогенів із потенціалом пандемії. Вона буде підтримувати швидке проведення досліджень стосовно коронавірусу", - йдеться в заяві.
У ВООЗ наголошують, що створюють "прозору основу для нової науково-консультативної групи", в роботі якої, як очікується, візьмуть участь усі держави-члени.
При цьому ВООЗ закликає уряди всіх країн деполітизувати ситуацію і співпрацювати для прискорення досліджень походження коронавірусу.
Окрім цього, в організації розраховують на продовження попередніх місій на території КНР із вивчення походження SARS-CoV-2, аби зібрати достатньо даних для спростування гіпотези про можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані.
За останніми даними, у світі зафіксовано 205,9 млн випадків COVID-19, з них - понад 4,3 млн летальних, одужали більш як 184,8 млн осіб.
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13 08 2021 11:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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