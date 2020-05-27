ВООЗ визначила новий епіцентр коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я визначила новий епіцентр коронавірусу. За даними організації, наразі найбільше потерпає від пандемії Південна та Північна Америка.

Про це повідомляє Reuters, передає РБК - Україна.

Як повідомляється, глава Панамериканської організації охорони здоров’я Кариса Етьєн повідомила, що Латинська Америка випередила США за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. На сьогодні у Південній та Північній Америці лабораторно підтверджено понад 2,4 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них більше 143 тис. летальних випадків.

Як зазначається, найбільший рівень нових випадків зараження COVID-19 було зафіксовано в Бразилії, Перу, Чилі, Ель-Сальвадорі, Ґватемалі, Нікараґуа.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 689 тисяч 212 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 432 271, а померли — 352 294 людей.