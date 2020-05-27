ЗДОРОВ'Я НОВИНИВсесвітня організація охорони здоров’я визначила новий епіцентр коронавірусу. За даними організації, наразі найбільше потерпає від пандемії Південна та Північна Америка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВООЗ визначила новий епіцентр коронавірусу
Латинська Америка випередила США за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом
Про це повідомляє Reuters, передає РБК - Україна.
Як повідомляється, глава Панамериканської організації охорони здоров’я Кариса Етьєн повідомила, що Латинська Америка випередила США за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. На сьогодні у Південній та Північній Америці лабораторно підтверджено понад 2,4 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них більше 143 тис. летальних випадків.
Як зазначається, найбільший рівень нових випадків зараження COVID-19 було зафіксовано в Бразилії, Перу, Чилі, Ель-Сальвадорі, Ґватемалі, Нікараґуа.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 689 тисяч 212 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 432 271, а померли — 352 294 людей.
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