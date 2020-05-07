ВООЗ зупинила випробування трьох ліків від COVID-19

В рамках дослідження порівнювався вплив перерахованих препаратів на смертність від захворювання

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зупинила випробування трьох препаратів - гідроксихлорохіну, лопінавіру і ритонавіру в рамках своїх тестів з пошуку препарату для лікування коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні ВООЗ прийняла рекомендацію Міжнародного керівного комітету Тестів солідарності про припинення випробувань гідроксихлорохіну і лопінавіру/ритонавіру", - йдеться в повідомленні.

В рамках дослідження порівнювався вплив перерахованих препаратів на смертність від захворювання. Притому препарати тестували виключно на заражених коронавірусом в лікарнях.

Попередні результати випробувань показали, що гідроксихлорохін та лопінавір/ритонавір не викликають або практично не викликають зниження смертності від інфекції.

Як раніше повідомлялося, гідроксихлорін, а також комбінація лопінавіру і ритонавіру увійшли в список випробовуваних препаратів в рамках міжнародного клінічного дослідження Solidarity. ВООЗ разом з партнерами ініціювала його в березні з метою знайти ефективний лікарський засіб для лікування COVID-19.

Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила продаж першого препарату для лікування коронавірусу