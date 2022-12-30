Ворог ударив по Харківщині, є загиблі

30 грудня російські війська обстріляли село Катеринівка та місто Куп'янськ у Харківській області, є загиблі та постраждалі, але їх кількість уточнюється.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

"Сьогодні під ударом окупантів знову Куп'янський район. Біля 11:30 внаслідок ворожого обстрілу в селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік. Ще один обстріл міста Куп’янська стався біля 13:00. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік. Допомогу надали на місці", - повідомляє Олег Синєгубов.

У свою чергу, Тимошенко з ОП повідомив, що внаслідок удару по селу Катеринівка 2 людини загинули, ще 2-х поранено.

На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вночі 30 грудня російські окупанти атакували Киів, Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області дронами іранського виробництва типу Shahed для ударів по об'єктах інфраструктури.