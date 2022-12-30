Ворог ударив по Харківщині, є загиблі
Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко
"Сьогодні під ударом окупантів знову Куп'янський район. Біля 11:30 внаслідок ворожого обстрілу в селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік. Ще один обстріл міста Куп’янська стався біля 13:00. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік. Допомогу надали на місці", - повідомляє Олег Синєгубов.
У свою чергу, Тимошенко з ОП повідомив, що внаслідок удару по селу Катеринівка 2 людини загинули, ще 2-х поранено.
На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні вночі 30 грудня російські окупанти атакували Киів, Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області дронами іранського виробництва типу Shahed для ударів по об'єктах інфраструктури.