Ворог витрачає на удари більше запасів, ніж може поповнити - Ігнат

Деякі ракети, яка росія використовує під час обстрілів по території України, йдуть фактично з конвеєра. Ворог витрачає на удари більше запасів, ніж може поповнити.

Про це повідомляє речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ".

"На російських ракетах є дата маркування. Деякі типи ракет йдуть фактично з конвеєра. Наприклад, випущені влітку, восени. Це "Калібр" і Х-101. Можливо, "Іскандер". Вони витрачають більше запасів, ніж поповнює виробництво", - заявив Ігнат.

За словами речника Повітряних Сил України, показник ракетного дефіциту у росії можна ще посилити, якщо запровадити проти ворога більше жорстких санкцій, які будуть контролюватися міжнародною спільнотою.

Нагадаємо, що сьогодні за три години росія випустила по Україні понад 60 ракет.