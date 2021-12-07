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Воротар Італії Доннарумма – кращий гравець Євро-2020
У фіналі 22-річний кіпер відбив два одинадцятиметрових удари від англійців, ставши головним героєм переможної для Італії серії пенальті
Фото: Getty Images
Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма визнаний кращим гравцем чемпіонату Європи-2020, передає Укрінформ.
У фіналі 22-річний кіпер відбив два одинадцятиметрових удари від англійців, ставши головним героєм переможної для Італії серії пенальті (1:1, 3:2 по пенальті). Також у півфіналі його впевнена гра в післяматчевих пенальті допомогла Італії перемогти Іспанію (1:1, 4:2 по пенальті).
Всього на турнірі Джанлуїджі Доннарумма провів три матчі без пропущених голів (проти Туреччини, Швейцарії та Вельсу). Сумарно за збірну Італії молодий кіпер зіграв 33 матчі, пропустивши 15 голів і відігравши 18 зустрічей "на нуль".
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