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Воротар Італії Доннарумма – кращий гравець Євро-2020

У фіналі 22-річний кіпер відбив два одинадцятиметрових удари від англійців, ставши головним героєм переможної для Італії серії пенальті
Його гра в серії пенальті стала вирішальною.
Воротар Італії Доннарумма – кращий гравець Євро-2020 Фото: Getty Images
Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма визнаний кращим гравцем чемпіонату Європи-2020, передає Укрінформ.
 
У фіналі 22-річний кіпер відбив два одинадцятиметрових удари від англійців, ставши головним героєм переможної для Італії серії пенальті (1:1, 3:2 по пенальті). Також у півфіналі його впевнена гра в післяматчевих пенальті допомогла Італії перемогти Іспанію (1:1, 4:2 по пенальті).
 
Всього на турнірі Джанлуїджі Доннарумма провів три матчі без пропущених голів (проти Туреччини, Швейцарії та Вельсу). Сумарно за збірну Італії молодий кіпер зіграв 33 матчі, пропустивши 15 голів і відігравши 18 зустрічей "на нуль".
 
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12 07 2021 13:21
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