Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Восьмеро українців за кордоном одужали від Covid-19

Відомо про 4 летальні випадки серед інфікованих українців
Лікування від коронавірусу за кордоном проходять 32 громадян України.
Восьмеро українців за кордоном одужали від Covid-19

Такі дані станом на 21 годину 31 березня повідомило у Facebook Міністерство закордонних справ, передає УКРІНФОРМ.

Зазначається, що 5 українців проходять лікування в Італії, по 4 - у Домініканській республіці, Польщі та Німеччині, 3 - в Австрії, по 2 - в Нігерії та Об'єднаних Арабських Еміратах, по 1 - у Швеції, Швейцарії, Іспанії, Нідерландах, Сербії, США, Великій Британії та Північній Ірландії та на Сейшельських островах.

У МЗС повідомили, що 8 українців, які лікувалися від коронавірусу за кордоном, вже одужали: четверо в Японії, двоє - в Італії, по одному - в Польщі та Німеччині.

Крім того, відомо про 4 летальні випадки серед інфікованих українців. Усі вони — в Італії.

У МЗС також поінформували, що 11350 співвітчизників зареєструвалися для повернення в Україну.

Нагадаємо, що за кордоном від коронавірусу лікуються 30 українців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2020 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Астероїд гігантських розмірів летить до Землі

Астероїд гігантських розмірів летить до Землі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.