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Восьмеро верблюдів (і лама) прогулялися нічним Мадридом

Цирк, у якому вони перебувають, каже про саботаж екорадикалів
Уранці 6 листопада на вулицях Мадрида помітили вісьмох верблюдів і ламу з цирку Quirón. Після повідомлення поліції працівники цирку забрали тварин, які не постраждали, і заявили, що їхні вольєри зламали "радикальні екоактивісти".
Восьмеро верблюдів (і лама) прогулялися нічним Мадридом Фото: Twitter / Національна поліція Іспанії

Про це повідомляє Europa Press, пише "Громадське".

У цирку кажуть, що ближче до світанку невідомі вдерлися до вольєрів, де перебувають тварини, й випустили їх. Верблюди з ламою не встигли далеко відійти: поліція помітила їх біля торгового центру неподалік від цирку й зв’язалася з його власниками.

У заяві Quirón стверджує, що цирк зазнав саботажу "групи радикальних екоактивістів", які й раніше намагалися зірвати його роботу - приміром, у 2017 році випустили з вольєра двох зебр і намагалися випустити левів.

Вісім верблюдів і лама цирку Quirón на вулицях Мадрида, Іспанія, 6 листопада 2021 року

Фото: Twitter / Національна поліція Іспанії

Поліція Мадрида повідомила, що розслідує обставини інциденту. Цирк каже, що попри випущення тварин невідомими виступи, заплановані на період з 12 листопада по 23 січня, відбудуться за планом.

Як нагадує El Confidencial, влада Мадрида у 2020 році заборонила використання тварин у цирках, але зробила виняток для верблюдів і лам, яких вважають "домашніми тваринами". Джерела Europa Press підтвердили, що цирк Quirón діє без порушень закону.

Назагал в Іспанії використання тварин у цирках на місцевому рівні заборонили дев’ять автономних областей і майже 200 муніципалітетів (66 із них розташовані в автономній спільноті Мадрид). Серед них - такі великі міста як Барселона та Валенсія.

Нагадаємо, що Франція заборонятиме експлуатацію диких тварин у цирках і розмноження дельфінів у морських парках

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07 11 2021 11:20
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