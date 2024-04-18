Вперше Данія закупить зброю в українських виробників для ЗСУ

Вчора Данія виділила €295 млн на військову допомогу Україні, аде закупить вона їх в українських виробників.

Про це голова Мінстратегпрому Олександр Камишін написав в Telegram-каналі.

"Маємо перше рішення про закупівлю української зброї для Сил оборони України за іноземні кошти. І ось чому це важливо. Вчора Данія ухвалила рішення про новий пакет допомоги Україні. Серед іншого в пакеті закладено 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників", - йдеться в дописі.

Це перше подібне рішення в історії, яке, як очікується, стане прецедентом для інших країн.

Про такі рішення Україна постійно просить у партнерів протягом останніх місяців.

"Українська оборонка вже настільки розігналась, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну. Спроможність українського ОПК становить близько 20 млрд доларів. При цьому Україна має лише 6 млрд доларів на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні - бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту", - написав Камишін.

Він додав, що оптимальний вихід з цієї ситуації це переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в українських зброярів.

Нагадаємо, що вчора Данія виділила €295 млн на військову допомогу Україні.